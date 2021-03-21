فن ومشاهير

"أمي ست قوية".. هكذا احتفلت منى زكي بعيد الأم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد الأم.

ونشرت زكي، مقطع فيديو لأغنية بهذه المناسبة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "أمي ست قوية جدًا..هي اللي علمتني أكون ست قوية، ربنا يحفظك ويديكي الصحة... كل سنة وإنت وكل الأمهات طيبين".

جدير بالذكر أن منى زكي، تشارك في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه بشكل حصري على شاشة دي أم سي، خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

المسلسل بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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