بالفيديو| غدًا.. ماجد يطرح أغنيته الجديدة "تشيلسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد المغني ماجد، لطرح أغنيته "تشيلسي"، غدًا 22 مارس، بعدما نشر البرومو الدعائي الخاص بها قبل ساعات على موقع "يوتيوب".

وقال ماجد في بيان صحفي "اخترت أن يكون أول ظهور لي كمغني بأغنية تشيلسي، لأني اعتبرها أفضل كارت تعارف بيني وبين الجمهور سواء من الناحية الموسيقية كألحان أو في طريقة الكلام اللي هيتقال فيها".

وأضاف ماجد أنه على الرغم من ظهوره السنين الماضية كممثل محترف، إلا أنه يقوم بالغناء منذ أن كان طفلاً وكان يعتبرها هوايته ولم يكن يفكر في أن يأخذها بشكل تجاري أو محترف "لكن ذلك تغير مع الوقت وشخصيتي الغنائية أقرب إلى شخصيتي الحقيقية لأن أغلب كلمات الأغاني كتبتها بسبب مواقف أو مشاعر مررت بها في حياتي".

أغنية "تشيلسي" غناء وتأليف وتلحين ماجد، إنتاج وتوزيع موسيقي شريف مجدي، إخراج محمد فيصل وإنتاج شركة L’Arc Productions.

يذكر أن أغنية "تشيلسي" من النوع الPOP وTRAP ، ومن المقرر طرح أكثر من 3 أغاني للفنان ماجد خلال هذا العام.

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا حيث درس المسرح، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" عام ،2013 الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية، منها: الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير.

