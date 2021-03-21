فيديو| محمد رمضان يغني لوالدته "أمي ملكة" في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد رمضان والدته بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يغني أغنيته "أمي ملكة".

وعلق رمضان على الفيديو : "كل سنة وأنتي طيبة يا ملكة وكل سنة وكل أم بخير، أنا آسف الشغل واخدني منك في اليوم الحلو ده، ربنا ما يحرمنيش منك".

ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.