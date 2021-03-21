إلهام شاهين تتذكر والدتها الراحلة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة إلهام شاهين والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، بالتزامن مع عيد الأم.

نشرت إلهام صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "ولأمي حبا لا يحكى ولا يكتب، مهما كانت النعم جميلة، تظل أمي كانت أجمل نعمة في حياتي، أمي عيدك في الجنة أحلى، الله يرحمك يا حتة من قلبي، كل سنة وأنتي طيبة يا أمي".

عُرض للفنانة إلهام شاهين حكاية "حتة مني"، أمس السبت، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.