وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي.. وزميلها: "كان عندها نفس أحلامنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي.

ونشر عزوز صورة رضوى ممسكة بيديها سيناريو مسلسل "ورد"، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري".

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنانة الراحلة، وإعادة نشر ما كتبه عزوز عادل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

