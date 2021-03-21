بعد رحيلها.. حمادة هلال يهدي "أمي ست الناس" لوالدته‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى حمزة:

"الله يرحمك ياست الناس" بتلك الكلمات أهدى الفنان حمادة هلال، أحدث أغانيه "ست الناس"، إلى والدته التي رحلت في يوليو الماضي، بعد معاناتها من أزمة صحية.

حمادة نشر صورته مع والدته، خلال تواجدها في المستشفى، وقبل رحيلها، وكتب عبر صفحاته في مواقع التواصل: "الله يرحمك يا ست الناس".

وطرح حمادة اليوم بمناسبة عيد الأم، أغنية بعنوان "أمي ست الناس"، وهي من كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل.

الفنان حمادة هلال أعلن في 7 يوليو الماضي، عن رحيل والدته، وكتب عبر صفحته الرسمية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبته عند ربنا سبحانه وتعالى، كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا، وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وأخواتي على قد ما كنت تصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة، يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين، اسألكم الدعاء والفاتحة".