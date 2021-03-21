يسرا: زوجي نجم حياتي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 07:20 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 5:40 مساءً

عبرت الممثلة المصرية يسرا عن امتنانها لزوجها خالد سليم قائلة إنه نجم حياتها بلا شك.

وبحسب لقاء لها مع برنامج “إي تي بالعربي” داخل بلاتوه مسلسل “حرب أهلية” تحدثت يسرا عن دعم زوجها لها أثناء إصابتها الأخيرة بكورونا.

وقالت إن دعمه ليس في هذه المحنة فقط، بل على مدار زيجتهما المستمرة منذ عقود ووصفته بأنه نجم بلا شك ونجم حياتها.

وطمأنت يسرا جمهورها على حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار معاناتها من الأعراض الجانبية للمرض.

وقالت: “أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف عن قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا”.

وأوضحت قائلة “أنا جالي كل الأعراض ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة، ولكن ببركة دعاء الناس عديت، حقيقي الدعاء بيغير الأقدار”، مطالبة المتعافين من كورونا بأخذ الاحتياطات اللازمة واستمرار المتابعة الصحية لحين التعافي التام والاطمئنان على صحتهم وأضافت “سلبي مش كفاية لازم نتابع لأن الأعراض الجانبية أحيانا بتكون أخطر من كورونا”.