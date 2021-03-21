ملكة السول "أريثا فرانكلين" على ناشونال جيوغرافيك ضمن سلسلة العبقري

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دبي: أعلنت قنـاة ناشونال جيوغرافيك عن موعد عرض الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة "العبقري" والتي تناولت في المواسم السابقة قصص حياة كلًا من عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، والرسام بابلو بيكاسو.

يتناول الجزء الجديد السيرة الذاتية للمطربة الراحلة "أريثا فرانكلين" و المُلقبة بــ "ملكة موسيقى السول" وتجسد الفنانة الحاصلة على الأوسكار "سينثيا إريفو" دور "فرانكلين" في العمل الذي سيعرض لأول مرة يوم 22 مارس.

يستكشف الجمهور من خلال الموسم الجديد من "العبقري" إبداعات "أريثا فرانكلين" الموسيقية ومسيرتها الفنية الاستثنائية، فضلًا عن التأثير الكبير الذي أحدثته في مجال الموسيقى حول العالم حيث يعدها الكثيرون المُطربة الأعظم على الإطلاق خلال الخمسين عامًا الماضية.

يسلط العرض الضوء على عبقرية "فرانكلين" التي علمت نفسها كيفية عزف البيانو وبدأت في الغناء مع والدها في جولات موسيقية وتسجيل أغنياتها الخاصة وهي في سن الثانية عشر وذلك قبل أن توقع أول عقد لها مع شركة إنتاج وهي في سن الثامنة عشر.

يُعرض "العبقري: أريثا فرانكلين" لأول مرة على ناشونال جيوغرافيك يوم 22 مارس في تمام الساعةالتاسعة بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت السعودية

