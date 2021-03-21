شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تتمنى أن تكون نسخة من ريهانا وجاى زد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من أن كاردى بى استطاعت أن تحقق سلسلة طويلة من النجاحات خلال الفترة الماضية فى عالم صناعة الموسيقى والغناء إلا أن النجمة الشهيرة كشفت عن نجمين هما مصدر الإلهام بالنسبة لها.

أكدت النجمة العالمية كاردى بى التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، أنها تطمح للوصول إلى نفس المستوى من النجاح التى حققته النجمة العالمية ريهانا والمغنى الشهير جاى زد، فى إشارة أن النجمين هم الأكثر تأثيرًا وإلهامًا بالنسبة لها، وهو التصريح الذى تصدر عددًا كبيرًا من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ان ام أى".

وأشارت كاردى بى خلال حديثها إلى أن ما قالت ليس نوعًا من أنواع النفاق أو التملق لكنها مؤمنة بذلك تمامًا، حيث تجد ريهانا التى تنحدر من بلد كاريبى استطاعت أن تتحول لمليارديرة بشكل تام.

وأضافت كاردي: "استطاعت ريهانا أن تجعل أعمالها كبيرة جدًا وتتحول لمليارديرة، وهذا ما أسعى لتحقيقه.. هذا ما أريد.. فأنا أريد أن أكون امرأة امتلك مليار دولار.. وأريد بناء علامة تجارية ضخمة".

وتابعت أن عمل النجم العالمى جاى زد باجتهاد شديد هو السبب الحقيقى لزيادة ثروته الصافية مؤخرًا بنسبة 40%.