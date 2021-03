شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Raya and the Last Dragon تتعرض لحملة تنمر وعنصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية كيلي مارى تران، إلى حملة تنمر وعنصرية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها لأول مرة في فيلم ديزنى الجديد Raya and the Last Dragon، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

وجسدت مارى تران، التي اشتهرت في سلسلة star wars الشهيرة، شخصية أميرة ديزنى في الفيلم الجديد Raya and the Last Dragon، وظهرت وهي ترتدي قبعة ضخمة لتقع ضحية لحملة عنصرية عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك فى إطار حملات الاضطهاد والعنصرية التى يتعرض لها الآسيويين فى أمريكا خلال الفترة الماضية، والتى ندد بها عدد كبير من السياسيين والمسئولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.



كيلي مارى تران فى احدث ظهور

لكن النجمة صاحبة الـ32 ، تجاهلت الرد على تلك الحملة التي استهدفتها خلال الفترة الماضية، وظهرت في كامل أناقتها وجمالها على مسرح لوس أنجلوس، أول أمس، بقميص جينز أسود وسط احتياطاتها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بارتداء الكمامة الطبية.



كيلي مارى تران

وفى سياق آخر، حقق فيلم العائلة من ديزني Raya and the Last Dragon ، 55 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية له بشباك التذاكر الأمريكي، إي أن إيرادات الفيلم قلت بنسبة 35%، وحقق الفيلم الرقم من إغلاق نصف السينمات في أمريكا الشمالية، وتحديد سعة المشاهدة بنسبة 25% في سينمات مدينة نيويورك، والتي بدأت إعادة افتتاحها قبل أسبوعين، في حين أن دور السينما في مقاطعة لوس أنجلوس لن تعود حتى هذا الأسبوع.