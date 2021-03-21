شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أغنية "بحبك يا أمى" احتفالا بعيد الأم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد نور أغنية "بحبك يا أمى" بمناسبة احتفالات عيد الأم، وتقول الأغنية: "أنا بشكرك على كل حاجة كنتى راضية عليا فيها، هي السند في كل حاجة حلوة بتحصلى، أنا بشكرك يا أمى على كل حاجة حلوة ربتينى عليها، على كل خير في حياتى لقيته متشلى، أنا مهما روحت وجيت ماليش غير حضن أمى .

وكشف مؤخرًا المطرب محمد نور أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين"، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويعرض على قناة ON، عن موقف كوميدى تعرض له قبل تكوين فريق واما، حيث قال خلال الاستضافة: "فى بداية مشوارى الفنى كان معى الملحن مدحت خميس، وقرر أن يشكل فرقة غنائية، وبالفعل كون فرقة وحدد موعد أول بروفة فى شقته بالهرم، وكان فى تمام الساعة الثامنة صباحا، وأخبرنا أننا سنعمل مع مطربة اسمها سهام وطلب مننا أن نقول اسمها بعد سماع الإيقاع، وبالفعل بدأنا فى ذلك وإذ بنا نتفاجئ بوالدته تخرج علينا منزعجة مما حدث وطردتنا بالكامل خارج المنزل.

يذكر أن المطرب محمد نور تعاون خلال كليب أغنيته الأخيرة "جانى فى ملعبى"، مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وحقق الكليب على موقع اليوتيوب نسب مشاهدة عالية.