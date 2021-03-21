شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتآلق فى حفل إطلاق مشروع 31 North أول festival tower فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة تألق الفنان عمرو دياب في الحفل الغنائى الذي أقامته شركة النيل للتطوير العقاري في فندق سانت ريچس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة إطلاق مشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان خالد الصاوي والفنانة وفاءعامر والفنان آحمد رزق والفنانة روچينا والفنان احمد فلوكس وكذلك حضور كبير من وسائل الاعلام والاعلامين .

وعدد من نجوم الرياضة من بينهم كابتن آحمد شوبي ، كابتن مدحت شلبي، كابتن وليد صلاح، كابتن كريم حسن شحاتة.

كانت شركة النيل للتطوير العقاري قد اقامت هذا الحفل للاحتفال باطلاق مشروعها الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث أكد المهندس محمد طاهر رئيس مجلس الإدارة ان الفترة القادمة ستشهد تواجد كبير في مشروعات عقارية واعدة.

وأشار ا.كريم مآمون رئيس القطاع التجاري لشركة النيل آن الاحتفالية جاءت لشكر شركات التسويق العقاري على مجهودهم وشرح تفاصيل مشروع 31 North، حيث يقع مشروع شركة النيل للتطوير العقاري، على مساحة اكثر من 18 ألف متر مربع بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية في "داون تاون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي منطقة تُعتبر الآميز في العاصمة الإدارية الجديدة لإطلالتها على النهر الأخضر ومحور بن زايد الشمالي وعلى بُعد دقائق من الحي المالي والحكومي وفندق الماسة وبجور عدد من المجمعات السكنية الفاخرة مثل مشروع سيليا طلعت مصطفىالمشروعات الهامة، ويتكون البرج من 36 دور بارتفاع 131 متر، ويضم وحدات تجارية (محلات ومطاعم وكافيهات)، ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشقق فندقية، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة لخدمة العملاء ومرتادين البرج ، تضاهي الموجودة بأشهر الأبراج المماثلة إقليميًا ودوليًا.