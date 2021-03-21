شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت رضوى الشربينى بأول عيد أم بعد رحيل والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة خاصة لروح والدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم التى تحل اليوم الأحد، الموافق 21 مارس، حيث عبرت عن افتقادها لوالدتها التى رحلت عن عالمنا مطلع شهر مارس الجارى، ليمر أول عيد أم على رضوى الشربينى بدون والدتها.

ونشرت رضوى الشربينى، صورة لها برفقة والدتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها، "أول عيد أم من غيرك.. أول مرة أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك أنك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هدية وورد وأنتى تحضنينى وتدعيلى.. أول مرة يا أمى وللأسف مش الأخيرة..كل ثانية وأنتى أمى.. كل ثانية وأنتى عيدك فى الجنة يا أمى بإذن الله".



رضوى الشربينى ووالدتها الراحلة

كما وجهت رضوى الشربينى، التهنئة لجميع الأمهات بهذه المناسبة الأسرية السعيدة، قائلة "كل سنة وكل أم طيبة..كل سنة وكل أم توفاها الله فى الجنة".

وتوفيت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، يوم الثلاثاء الأول من شهر مارس الجارى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، وحينها أعلنت رضوى، وفاة والدتها بكتابة تدوينه قالت فيها، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".



تدوينه رضوى الشربينى

ولم تتوقف رضوى الشربينى منذ ذلك الحين عن تذكر والدتها والدعاء لها، حيث سبق وعبرت عن افتقادها لوالدتها برسالة نقلت فيها معاناتها من رحيلها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكتبت رضوى الشربينى على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، عن والدتها، "كانت معى تنتظر شهر رمضان، واليوم تنتظر أبسط الدعوات لتسعد بها فى قبرها... اللهم ارحمك يا أمى وارحم موتانا وموتى المسلمين".