شاهدوا أصغر طائر أوريغامي في العالم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 22 دقيقة

ابتكر باحثون أمريكيون من جامعة كورنيل في نيويورك أصغر طائر أوريغامي في العالم، ويعتبر أصغر 20 مرة من حبة الرمل، ويبلغ حجم الطائر الورقي ذاتيّ الطي، 60 ميكرونا فقط، أي ما يعادل سمك 30 ذرة، من شأنه أن يدخل موسوعة غينيس قريبا.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صُنِع الطائر الصغير مما يعرف بـ“سبيكة متذكرة للشكل“ التي تُطوى تلقائيا وتظل مطوية عند التعرض لصدمة كهربائية.

يذكر أن الفريق ذاته سبق وحطم رقما قياسيا في موسوعة غينيس ببناء أصغر روبوت قادر على المشي في العالم، وقال قائد الفريق وعالم الفيزياء إيتاي كوهين من جامعة كورنيل في نيويورك، ”نريد تطوير روبوتات مجهرية ذات أدمغة مدمجة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أطراف قادرة على الحركة“.

وأضاف كوهين، ”تخيل مليونا من الروبوتات المجهرية تنطلق من رقاقة وتطوي نفسها إلى الشكل المرغوب فيه وتتحرك بحرية لأداء مهامها، وتتجمع لتكوين هياكل أكثر تعقيدا، هذا ما نسعى إليه“، مبينا أن ”الجزء الصعب في هذه المهمة هو تصميم أطراف تستجيب للأوامر بهذا الحجم الدقيق، وهو ما فعلناه في الطائر ذاتي الطيّ الذي صممناه“.