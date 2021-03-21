لأول مرة منذ شهور.. "أوركسترا برلين" تتحدى كورونا بجمهور كبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عزفت "أوركسترا برلين الفيلهارمونية" الشهيرة الليلة الماضية أمام عدد كبير من الجمهور، وذلك للمرة الأولى منذ شهور.

يأتي ذلك في إطار مشروع تجريبي شمل استقبال ألف ضيف بعد خضوعهم لفحص لفيروس كورونا المستجد.



وقالت المديرة الفنية أندريا زيتشمان إن جميع تذاكر العرض بيعت في غضون 3 دقائق من طرحها، في إشارة إلى توافر الطلب على الأحداث الثقافية الحية في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا في أوروبا.





وتم إنشاء مركز اختبار سريع خاص لحاملي التذاكر أمام قاعة الحفل الموسيقي، حيث خضع نحو نصف الجمهور للفحص من خلال مسحة من الأنف، مع إرسال النتائج على هواتفهم الجوالة.

أما النصف الآخر من الجمهور فخضعوا للفحص في مراكز اختبار أخرى.

ويتعين على الشخص إظهار نتيجة مسحة سلبية قبل الدخول إلى المبنى الشهير ببرلين.



وتعاونت العديد من المؤسسات الثقافية في برلين من أجل المشروع التجريبي، وتم الترتيب لتسع فعاليات حتى بداية أبريل/نيسان المقبل.





وبالإضافة إلى الاختبار المسبق، يتعين على الحضور ارتداء كمامات طبية خلال العروض. كما تم ترك بعض المقاعد خالية بين الحضور.