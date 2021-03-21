شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وحنان مطاوع وحمادة هلال يحتفلون بعيد الأم.. اعرف قالوا ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير، على الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق اليوم، على طريقتهم الخاصة، بنشر صور تجمعهم مع امهاتهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتوجيه رسائل رومانسية لهم في تلك المناسبة التي يحتفل بها الجميع.

ومن ضمن النجوم الذين حرصوا على الاحتفال بتلك المناسبة، الفنانة إلهام شاهين، التي قررت نشر صور لها مع والدتها الراحلة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "ولـ أمي حُبًا لا يُحكى ولا يُكتب، مهما كانت النعم جميلة تظلُّ أمي كانت أجمل نعمة في حياتي، أمي عيدها في الجنة أحلي، الله يرحمك يا حتة من قلبي، كل سنة وانتي طيبة يا أمي".

كما حرصت الفنانة حنان مطاوع، على الاحتفال بوالدتها بنشر صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتوجه لها رسالة بمناسبة عيد الأم وكتبت: النهاردة عيد ميلاد أول حب فى حياتى،️ كل سنة وانتى طيبة يا ماما وربنا يبارك فى عمرك ويقدرنى أسعدك يا حبيبتي، وكل سنة وجميع الأمهات بخير".

وحرص الفنان حمادة هلال، على الاحتفال بعيد الأم، بصورة مع والدته الراحلة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "الله يرحمك يا ست الناس"، ليستقبل عدد كبير من التعليقات بالرحمة والدعاء لوالدته على المنشور.