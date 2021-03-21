شكرا لقرائتكم خبر عن "وحشتيني يا حتة من روحى".. يسرا توجه رسالة مؤثرة لوالدتها فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة يسرا عن افتقادها لوالدتها خلال مشاركتها احتفالات النجوم بعيد الأم، ونشرت يسرا صورة نادرة تجمعها بوالدتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، وظهرت يسرا في الصورة وهي تقبل يد والدتها الراحلة، ولقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من جماهير يسرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



يسرا على تويتر

ووجهت الفنانة الكبيرة يسرا، رسالة لوالدتها الراحلة في عيد الأم، قائلة: "وحشتيني أوي يا أمي يا حتة من روحي.. دايمًا معايا وفي بالي وجوة قلبي.. أنا عايشة بدعاكِ وبسيرتك العظيمة.. ربنا يرحمك ويجعلك من سيدات أهل الجنة يا رب.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا".



يسرا ووالدتها

وحرص عدد من النجوم وأبنائهم على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، حيث وجهوا رسائل التهنئة إلى أمهاتهم بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب مشاركة صورهم التى جمعتهم بـ "ست الحبايب" مع الجمهور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيما توجه البعض الآخر بالدعاء لوالدته الراحلة.

عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات الأم بأبنائها وتأثير، وظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يخصصوا يومًا في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم، ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، وفي العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس.