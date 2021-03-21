شكرا لقرائتكم خبر عن لورين الاينا تضطر لإلغاء حفلها الغنائي بسبب إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت المغنية العالمية "لورين الاينا" Lauren Alaina ظهورها المقرر فى حفل موسيقى ليلة أمس السبت (20 مارس) فى "Rupp Arena" فى ليكسينجتون وذلك بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم، وهو الخبر الذى تصدر عددًا كبيرًا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "بيلبورد".



لورين الاينا لورين الاينا

وأشار القائمون على الحفل إلى أنه قد تم بيع 15% فقط تذاكر كحد أقصى من سعة المكان، ويتطلب من الحضور ارتداء قناع للوجه فى جميع الأوقات، والخضوع لفحوصات درجة الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى فى جميع أنحاء المكان.



لورين الاينا لورين الاينا

أعلنت النجمة الشهيرة عبر صفحاتها على السوشيال ميديا: "أنا حزينة للغاية لأقول إنني لن أحضر الحفل اليوم فى ليكسينجتون بكنتاكى الليلة.. لقد أثبتت إصابتى بفيروس COVID بالأمس.. وأنا الآن فى الحجر الصحى وأسعى للتحسن! يرجى العلم أننى لا أستطيع الانتظار للعودة لكن عندما يكون ذلك هو آمن لنا جميعًا" .