شكرا لقرائتكم خبر عن درة واليسا ومصطفى شعبان يحتفلون بعيد الأم بصور نادرة ورسائل خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة درة على الاحتفال بعيد الأم بصور تجمعها مع والدتها في الطفولة، ونشرت درة صور مع والدتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: " يمر الوقت وقد تتغير بعض الأشياء ، لكن حبنا لا يتغير أبدًا.. عيد أم سعيد لأجمل أم داعمة ورعاية في العالم".



درة على تويتر



درة مع والدتها

كما شاركت النجمة اللبنانية اليسا، فيديو مجمع لمجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بمناسبة عيد الأم، ووجهت رسالة لوالدتها في عيد الأم، قائلة: "لو قلت ايه ما في كلام بيعطيكي حقك !!بيكفيني بهذه الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي".



اليسا مع والدتها

ووجه الفنان مصطفى شعبان، رسالة إلى والدته بمناسبة عيد الأم على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " كل سنة و كل يوم سعيد على أمى ربنا يديها الصحة ويطول فى عمرها ويرزقنى رضاها وكل أمهاتنا بصحة وسعادة اللهم أمين.. عيد الام".



مصطفى شعبان على تويتر

ويوافق اليوم الـ 21 من شهر مارس، ذكرى احتفال عيد الأم، وسرعان ما يشارك الكثيرون تهنئتهم لوالدتهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما حرص على المشاركة فيه بعض الفنانين والمشاهير، الذين شاركوا في الاحتفالات على طريقتهم الخاصة.

عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم، ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، وفي العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس.