شكرا لقرائتكم خبر عن من ليلى مراد وشادية إلى نجلاء ويسرا وإلهام وليلى ونيللى.. الأمومة فرصة للتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا يعبر الفن عن الواقع وشخوصه ويقدم نماذج إنسانية نراها تقترب فى أحيان كثيرة من الشخصيات التى نقابلها ونتعامل معها، ويعكس صورة للحياة والبشر ويقدمها فى قالب فنى يستلهم صفات الناس وطبائعهم وتفاصيل حياتهم واختلافاتهم.

ولأن الأم التى نحتفل بعيدها خلال شهر مارس نموذج إنسانى ثرى بالمشاعر والحكايات والصفات كان الفن دائمًا وعلى مدار تاريخه يقدم صورًا مختلفة للأم من خلال السينما والدراما والمسرح، وكان ولا يزال دور الأم وتجسيد شخصيتها فرصة للفنانات لغظهار مناطق جديدة للإبداع والموهبة.

ولا تقتصر أدوار الأم على من تخصصن فى مثل هذه الأدوار، ولا على من تقدمت فى السن من الفنانات، بل وجدت الكثير من الفنانات فى أدوار الأم جوانب جديدة للإبداع وفرصة للنجاح فى مناطق وأدوار غير معتادة، وهو ما حدث فى كل الأجيال الفنية.

وقدمت فنانات الزمن الجميل أدوار الأم وهن فى سن الشباب، ومنهن الفنانة الكبيرة شادية التى وإن كانت لم تنجب إلا أنها عبرت بشدة عن مشاعر الأم بالغناء والتمثيل فغنت سيد الحبايب، ويا نور عينيا، وياختى عليه، أمى، وجسدت دور الأم الصغيرة والأم كبيرة السن كما فعلت فى فيلم المراة المجهولة ، وبعدما كبرت جسدت دور الأم فى فيلم لا تسألنى من أنا.

وكذلك الفنانة الكبيرة ليلى مراد التى جسدت دور الأم المتقدمة فى السن فى فيلم سيدة القطار، وفاتن حمامة التى جسدت دور الأم فى فيلم النهر الخالد، وبعدما كبرت جسدته فى أفلام إمبراطورية ميم ويوم حلو ويوم مر.

وكان دور الأم محور تحول وعلامة فارقة فى تاريخ العديد من نجمات الأجيال التالية، ومنهن الفنانة الجميلة نجلاء فتحى التى تمردت على أدوار الفتاة الرقيقة الجميلة وكان فيلم الجراج علامة وتحول كبير فى مسيرتها الفنية.

كما قدمت النجمات إلهام شاهين ويسرا وليلى علوى أدوار الأم بصور مختلفة.

فأبدعت إلهام شاهين فى العديد من الأدوار والقضايا التى عبرت عن الأم، فجسدت دور الأم لفنانين يقتربون من عمرها، ومن أهم أدوارها فيلم ريجاتا، وخالى من الكولسترول، وفى الفيلمين قامت بدور أم لعمرو سعد وأشرف عبد الباقى، وفيلمها الأخير حظر تجول وفيه قامت بدور أم أمينة خليل، وفيلم خلطة فوزية.

فيما قامت ليلى علوى بدور الأم فى فيلم بحب السيما ودور الأم والجدة فى مسلسل حديث الصباح والمساء، وأبدعت يسرا فى العديد من أدوار الأم ومنها فيلم كراكون فى الشارع، ومسلسلات أين قلبى، والحساب يجمع، وحياة الجوهرى، وسرايا عابدين، وغيرها

وأبدعت الفنانة الرقيقة نيللى كريم فى تقديم صورة المرأة فى كل مراحل عمرها من المراهقة حتى أصبحت أمًا وجدة فى مسلسل "ذات"

وهو ما يؤكد أن أدوار الأم فرصة ذهبية تظهر فيها مواهب وإمكانيات وقدرات الفنانات على اختلاف أعمارهم وصفاتهم وأدوارهم.