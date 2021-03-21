شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وسامح حسين يحتفلان بعيد الأم على طريقتهما الخاصة.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الـ21 من شهر مارس، ذكرى احتفال عيد الأم، وسرعان ما يشارك الكثيرون تهنئتهم لوالدتهم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما حرص على المشاركة فيه بعض الفنانين والمشاهير، الذين شاركوا في الاحتفالات على طريقتهم الخاصة.

ونشر الفنان إدوارد صورة تجمعه مع زوجته وأبنائه، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليحتفل بعيد الأم على طريقته الخاصة، موجهًا رسالة لزوجته قائلاً: "كل عيد وانتي طيبة يا احسن أم في الدنيا ربنا يخليكي لينا أنا والولاد".

كما حرص الفنان سامح حسين، على توجيه رسالة حب ورومانسية لزوجته بمناسبة عيد الأم، حيث نشر صور تجمعهم عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب: "كل سنة وانتى أجمل أم وزوجه وعيد ميلاد سعيد يارب وعقبال 100 سنه وانتى حبيبتي وبكل خير وطيبة وسعادة ورضا يارب، وربنا يرحمك يا أمي يا أغلي الغاليين".