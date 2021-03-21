شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزي ونرمين الفقى وهالة صدقى يحتفلون بعيد الأم بصور من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجوم الفن والإعلام بعيد الأم باستعادة صور من الذكريات لإحياء هذه المناسبة، ووسط هذه الأجواء، حرص الفنان هانى رمزي، على الاحتفال بعيد الأم بصور تجمعه مع والدته، ونشر هاني رمزي الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة لوالدته في عيد الأم قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى وأجمل وأحن أم فى الدنيا ربنا يخليكي ليا يا رب.. عيد الأم".



هانى رمزي على انستجرام



هانى رمزى

واحتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد الأم بصور من أرشيف الذكريات تجمعها بوالدتها، ونشرت نرمين الفقى الصور على حسابها بموقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة في عيد الأم قائلة: "كل عيد أم وانتي طيبة يا أمي وحشتيني قوي قوي يا أحلى أم في الدنيا ربنا يرحمك ويحسن إليكي، كل عيد أم وكلكم طيبين".



نرمين الفقى على انستجرام



صور الطفولة



صور من الذكريات



نرمين الفقى ووالدتها



والدة نرمين الفقى

ونشرت الفنانة هالة صدقى، صورة نادرة لوالدتها في عيد الأم على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأحيت عيد الأم قائلة: "وصباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا أمه يا أماتي، سلامتي احتراماتي قبلاتي، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا، الله يرحمك يا جميلة الجميلات.. اوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصالحها، آخر حب حقيقي، كل سنة وأمهات الدنيا بخير".



هالة صدقى على انستجرام



والدة هالة صدقى

كما استعادت الفنانة سيمون، ذكريات تجمعها بوالدتها الراحلة في مرحلة الطفولة والشباب، ووجهت رسالة تهنئة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: " كل سنة وانتي طيبة يا ماما مفترقناش لحظة في الحياة.. ومنستكيش.. من بعد رحيلك.. نتقابل علي خير يا حبيبتي".



سيمون على فيس بوك



سيمون فى الطفولة



سيمون ووالدتها



صور سيمون مع والدتها

وحرص عدد من النجوم وأبنائهم على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، حيث وجهوا رسائل التهنئة إلى أمهاتهم بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب مشاركة صورهم التى جمعتهم بـ"ست الحبايب" مع الجمهور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيما توجه البعض الآخر بالدعاء لوالدته الراحلة.



سيمون تحتفل بعيد الام



سيمون فى الشباب

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة، صورة تجمعها مع ابنتها للاحتفال بعيد الأم، وظهرت مفيدة شيحة وهى تحتضن ابنتها بقوة في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وفجأه حسيت أن هي أمي وحضنها بيديني طاقة إيجابية اللي منها بعرف أكمل المشوار".



مفيدة شيحه وابنتها



مفيدة شيحه

كما وجهت الفنانة ديانا كرزون، رسالة لوالدتها في عيد الأم، ونشرت صورة لوالدتها في مرحلة الشباب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "هاي الست أمي.. ماما ميدو ست الكل وست الحبايب، مافي كلام أعبر فيه عن حبي إلك لا يوم ولا ساعة ولا دقيقة عشان إنتي غنى الدنيا والعمر دونك فقر.. هاي السنة صعبة عليكي وعلينا عشان فقدنا فيها الحنونه تيتي ليلا.. بس هاي حال الدنيا يا حبيبتي وربك رحيم.. كل عام وإنتي أطيب قلب.. كل عام وأمهات العالم بألف خير.. واللهم إرحم أمهات العالم أجمعين.. ‏اللهُم اجعل أُمي سيدة من سيدات الجنة".



ديانا كرزون على انستجرام



والدة ديانا كرزون

عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم، ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، وفي العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس.