هكذا هنأت شيماء سيف والدتها بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شيماء سيف والدتها بمناسبة عيد الأم، التي توافق اليوم 21 مارس الجاري.

نشرت شيماء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المثل بيقول اللي يدي ابني بلحة حلاوتها تنزل في زوري، معاكي يا قلبي المثل اتغير بقيت احب اللي يحبك، وأعشق اللي تحبيه وأبيع اللي يفكر يدوسلك بس على طرف".

أضافت "دا أنتي الغالية اللي مفيش في غلاوتها وأنتي قلبي وحبيبتي وحياتي طول عمرك أرجل من أرجل راجل وخلفتي رجالة كل مابتقوليلي أنا فخورة بيكي ببقى عايزة اقولك أنا اللي فخورة بيكي".

تابعت "إزاي كنتي عارفة تبقي صح طول الوقت وعارفة امتى تبقي حنينة وامتى تبقي شديدة وبتعاقبي وبتشدي وترخي، وأحسن ست بيت وأشطر واحدة في شغلها ربنا يحميكي يا كوكو يا حب حياتي، كل عيد أم وأنتي تاج على راسي وأنا تحت رجليكي، كل يوم وانتي في أتم صحة وعافية ومنورة دنيتي وأنا عايشة بدعواتك ورضاكي، بحبك".

يذكر أن شيماء سيف تنتظر عرض فيلم "العنكبوت" الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.