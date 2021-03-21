صورة نادرة.. عزت العلايلي يشارك عبدالحليم حافظ الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهر الفنان الراحل عزت العلايلي، وهو يشارك الفنان عبدالحليم حافظ بالغناء، فيما وقفت الفنانة نجوى فؤاد ترقص أمامهم، في صورة نادرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وكان الحفل بمناسبة عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، وحضره مجموعة من أصدقائها.

يُذكر أن الفنان عبدالحليم حافظ، كان المرشح الأول لبطولة فيلم "الاختيار"، وبعد رفضه المشاركة به بدون غناء، قام الفنان عزت العلايلي ببطولة الفيلم، وتولى إخراجه يوسف شاهين.

الفنان عزت العلايلي رحل عن عالمنا في 5 فبراير عن عمر يناهز 86 عاما، وقبل رحيله كان قد كشف عن رغبته في تقديم مسرحية "أهلا يا بكوات"، للمرة الثالثة بعد عرضها للمرة الأولى عام 1989، والثانية في عام 2006، وهي من تأليف الكاتب الراحل لينين الرملي، وإخراج عصام السيد.