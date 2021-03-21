صور| دينا تهنئ والدتها بعيد الأم "يا أحن قلب وأقوى إنسانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة الإستعراضية دينا والدتها بمناسبة عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري.

نشرت دينا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي، ما فيش كلام يتكتب يوفيكي حقك، ربنا يخليكي لينا ويديمك في حياتنا يا أحن قلب وأقوى إنسانة شفتها في حياتي، بحبك".

أعلنت الراقصة دينا، تعافيها من فيروس كورونا، منذ أيام، بعد أسبوعين من الإصابة .

وكتبت"دينا" عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا.. الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات".