بعد إصابته بـ"كورونا".. داوود حسين يكشف آخر تطورات حالة إبراهيم الحربي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان داوود حسين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بزميله وصديقه خالد الحربي، كشف في تعليقه عليها آخر تطورات حالة الأخير الصحية.

داوود كتب "الحمد لله .. خرج اخي وصديقي إبراهيم الحربي من المستشفى مشافى معافى.. شكراً لدعواتكم ودعمكم المعنوي وسؤالكم المستمر.. اللهم شافي وعافي كل مريض .. والحمد لله دائماً وأبدا".

كان يوسف نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، كشف تطورات الحالة الصحية لوالده، وحقيقة تدهور صحته ودخوله العناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نجل إبراهيم الحربي، عبر حسابه على تويتر: "والدي بصحة جيدة، ويتلقى العلاج في مستشفى جابر، وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة.. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".