هالة صدقي معلقة على صورة والدتها: "آخر حب حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لوالدتها في مرحلة الشباب، وذلك بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وكتبت هالة في تعليقها على الصورة، كلمات أغنية الفنانة سعاد حسني " صباح الخير يا مولاتي": "صباح الخير يا مولاتي، يا ماما يا أمه يا اماتي، سلامتي احتراماتي قبلاتي"، مضيفة "وحشتيني ووحشني كل تفصيلة كانت بينا، الله يرحمك يا جميلة الجميلات،

اوعوا تزعلوا امهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس ايدها ورجلها ويصارحها، اخر حب حقيقي، كل سنة وأمهات الدنيا بخير ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة شيرين رضا، والفنان هاني عادل، والفنان عمر السعيد.