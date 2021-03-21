أماني السويسي لـ«الخليج 365»: صورنا «يا أنا» في دبي و«لو أوصفك» في الطريق للنور وتعاون غنائي مسرحي قريباً مع «الباتروس»

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 01:49 مساءً - طرحت النجمة التونسية أماني السويسي بالأمس كليب «يا أنا» بالتعاون مع المخرج عادل سرحان بفكرة جديدة وهي محاسبة الذات قبل الندم على الأفعال بأداء رومانسي تمثيلي. وكان لـ«الخليج 365» هذا اللقاء معها.

أماني السويسي





*طرحت بالأمس جديد أغانيك فيديو كليب «يا أنا »، أخبرينا في عجالة عن تفاصيل هذا المشروع الغنائي الجديد وظهوره للنور؟



تعاوني مع شركة «لايف ستايلز » لا يعد الأول، بل تعاوننا العام الماضي في أغنية «خليك بالبيت» في وقت حظر كورونا، ثم أصدرنا أغنية ثانية في عيد الأم، ثم أغنية ثالثة هي فوبيا أصدرناها من شهر، ثم يأتي التعاون الرابع في كليب «يا أنا ». وهو من كلمات رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع تميم، وإخراج الكليب لعادل سرحان، والإنتاج «لايف ستايلز »، وسعيدة جداً بها وبنزول الكليب الذي اعتبره الأقرب إلى قلبي وإحساسي، حيث أعشق الأغاني الكلاسيكية التي فيها أداء وإحساس وتمثيل.



*ما الرسالة التي تودين إيصالها للمشاهد العربي من خلال فيديو كليب «يا أنا »؟



هدف الأغنية أن تمس قلب كل إنسان، حيث خرجت من فكرة الذاتية لآفاق أرحب من التنوع، وأن يشمل تفكيرنا الخوف على مشاعر الجميع والتفكير في سعادتهم معنا. والمواقف المتعددة بالكليب خلقت تنوعاً كان الهدف منه أن نعيد تفكيرنا فيمن حولنا قبل اتخذا أي قرار قد تندم عليه.



*في أي البلدان تم تصوير فيديو كليب «يا أنا »؟



صورنا الكليب في دبي، حيث شارك معنا بالكليب بعض الأشخاص من جنسيات مختلفة كالجنسيات الآسيوية، وصورنا في شارع بسيط جداً فقط، والهدف منه إيصال الإحساس كل موقف.



*إلى من تهدين فيديو كليبك «يا أنا»؟



لكل شخص سمعها وأثرت فيه وفي مشاعره لدرجة البكاء، ولكل شخص انتظر ظهوري في الدراما.





أماني السويسي





*من أشرف على إطلالتك بالكليب؟



ارتدين في الكليب إطلالتين مختلفتين الأول كان بفستان أبيض مطعم بالنقط السوداء مع حذاء أحمر والآخر بالأسود والجلد، وقد أشرف على الإطلالة مصممة كويتية نادين، والأكسسوارات من هلا.



*هل هناك أغانٍ أخرى سيتم طرحها قريباً سواء بطريقة الفيديو كليب أو سينغل؟



إن شاء الله سيتم طرح عدة كليبات الفترة القادمة في مصر، أولها ما تم تصويره منذ أيام مع المخرجة رودينا حطوم، وهو كليب لأغنية رومانسية تدعى «لو أوصفك»، ومجموعة من الأغاني الثانية تم اختيارها ليتم الاستقرار عليها، حيث سجلنا أغنية مؤخراً، وسيتم تحديد تفاصيل التصوير بعد رمضان.



*هل هناك مشاريع غنائية وألبوم تعكفين عليه يتم طرحه في الربيع؟



يشرفني بالطبع التعاون مع شركة لايف ستايلز في إنتاج الألبوم لي، ولكن نظام الشركة في الوقت الحالي إنتاج أغانٍ بنظام السينغل المنفرد، الذي يعتبر اتجاهاً عالمياً في الوقت الحالي.



*هل ستشاركين في دراما ماراثون رمضان القادم بغناء أحد تترات وشارة مسلسل رمضاني قريباً؟



في الوقت الحالي لا، حيث انشغلت الفترة الماضية في تسجيل الأغاني، ولكن سيكون لي عمل مسرحي غنائي مع شركة الباتروس، وسأمثل قريباً على المسرح.





أماني السويسي





*كلمة لوالدتك في يوم الأم؟



الدنيا كلها لا تساوي شيئاً تحت قدمها، وأتمنى دوام الصحة والعافية لها ولكل أم لديها أبناء.



*لو غنيت لوالدتك أغنية بمناسبة يوم الأم... ماذا ستغنين لها؟



سأغني لها أغنيتي الأخيرة «صوت الأم».



*في رمضان القادم.. ما أبرز البوسترات وأفيشات المسلسلات التي جذبت انتباهك وستتابعين إياها؟



سأشاهد أغلبية المسلسلات لأنّ مستواها الفني والأبطال المشاركين فيها على مستوى عالٍ من النجومية، وأتمنى التوفيق للجميع.





