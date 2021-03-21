أبرز ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 01:10 مساءً - كشفت عديد من التقارير الصحفية، اليوم الأحد 21 آذار، عن أبرز ضحايا برنامج الفنان المصري، رامز جلال، الجديد للمقالب، والذي سيطل به على المشاهدين في رمضان 2021.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فإن من أبرز ضحايا البرنامج للعام الحالي المطرب المصري، أحمد سعد، ونجمة فرقة “مسرح مصر” الكوميدية، ويزو، والفنانة المصرية سمية الخشاب.

كما سيأتي نجوم واقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، المعروفة إعلامية باسم “القاضية ممكن” والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، على رأس قائمة ضحايا برنامج رامز جلال.

حيث سيستضيف نجوم الكرة المصرية محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى نادي الزمالك، ولاعبي الأهلي، محمد مجدي “أفشة”، ومحمد هاني، ومروان محسن، ونجمي الزمالك فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي.

كما غرد الإعلامي المصري في فضائية “النهار” المصرية، عمر ربيع ياسين، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن اللاعبين “أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج رامز مريض نفسي…وأن الحلقات تم تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية ويعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم”.

وذكرت التقارير أن رامز جلال وضع شرطا جزائيا في عقود ضيوف برنامجه في نسخة هذا العام، عند الإفصاح عن تصوير المقلب أو طبيعته، قبل عرض البرنامج.

فيما كشف مصدر من داخل البرنامج أنه تم التنبيه أيضا على الضيوف من نشر صور أثناء أدائهم العمرة، لكي لا يستنتج الجمهور أنهم انتهوا من تصوير البرنامج.

ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي.

وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وكان نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، صرح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “رامز جلال لم يقدم أي إخطار جديد بشأن تعديل قرار العام الماضي، أو استصدار قرار بمزاولة المهنة كمقدم برنامج يقدم خلال شهر رمضان، غير أنه أوضح أن هذا الإجراء جائز تقديمه حتى قبل 48 ساعة من العرض خاصة وأن استصدار التراخيص لا يأخذ فترة طويلة داخل نقابة الإعلاميين”.

وأشار إلى أنه “بوجه عام نقابة الإعلاميين تملك حق وقف بث أي برنامج لم يحصل على رخصة، حيث تملك النقابة السلطات الجنائية والإدارية تجاه القناة ومقدم البرنامج أيا يكن إذا لم تنفذ القرار، وتصل العقوبات إلى وقف بث القناة إذا لم تلتزم بالأمر”، لافتاً إلى أنه “يستطيع من خلال لجنة تسمى مرصد مراقبة المحتوى إلغاء تصريح أي مذيع يخالف المعايير ومواثيق الشرف الإعلامي”.

كما لفت نقيب الإعلاميين المصريين إلى أن “القانون يعطي الحق مزاولة المهنة كإعلامي، لمن هو عضو عامل في نقابة الإعلاميين، أو من يتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة وليس عضواً نقابيا، أو كان يعمل كعضو في نقابة أخرى، على أن تجدد تلك الرخصة بعد انتهاء مدتها وبعد التقدم بطلب جديد واستيفاء الأوراق المطلوبة”.

وفي رمضان الماضي، قررت نقابة الإعلاميين في مصر، منع ظهور رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، في إشارة لعمله كمذيع للبرنامج، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب أن البرنامج كان عرضه مستمرا.

يذكر أن برامج رامز جلال، التي تحظى بمتابعة ملايين المشاهدين، تتعرض لانتقادات حادة، من قبل الجماهير في الوطن العربي، بسبب المشاهد المرعبة التي غالبا ما يتضمنها البرنامج، ويتعرض خلالها رامز للتعنيف على يد ضيوفه ما يجعل برنامجه عرضه للنقد السنوي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.