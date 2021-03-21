بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

اكتشفت جينيفر ليتل من كاليفورنيا بابًا سحريًا في غرفة نومها، يؤدي إلى ملجأ مهجور، يستخدم في حال التعرض لهجوم بالقنابل الذرية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عثرت جينيفر على المكان صدفة عندما كانت تنقل الأثاث في أرجاء المنزل.

@kitty_girl_california Raw video of the bomb shelter. #wwii #wwi #QuickerPickerRapper #coldwar #bombshelter #prepper #preppers ♬ original sound – Jennifer Little

وطلبت من زوجها النزول لتفقد المكان، لتكون المفاجأة. وجدوا تحت الغرفة أسرّة بطابقين وووعاء خاص بالبول ورفوف مع الإمدادات الغذائية.

في البداية، اعتقدت المرأة أن المبنى بني خلال الحرب العالمية الثانية، ليتضح فيما بعد أن المنزل نفسه تأسس عام 1951، لذلك كان الملجأ يهدف إلى حماية سكان المنزل من القنابل الذرية. وفقًا لجنيفر، كانت كاليفورنيا تعتبر المنطقة الأقل حماية في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن مثل هذه المخابئ في منازل منتصف القرن العشرين هي ممارسة شائعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.