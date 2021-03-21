أمريكا.. “مسدس لعبة” يفاجئ الشرطة أثناء مداهمة عصابة مخدرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 5 ساعات

تفاجئت الشرطة الأمريكية خلال تنفيذ مداهمة لمنزل به مخدرات في مقاطعة كاتاوبا، في ولاية كارولينا، هذا الأسبوع، على مسدس حقيقي على شكل لعبة .

وصبغ المسدس، من نوع غلوك 19، باللونين الأزرق والبرتقالي ورسم عليه شعار شركة نيرف ليبدو وكأنه مسدس لعبة، وفق ما جاء في بيان لمكتب عمد المقاطعة.

وكان المسدس من ضمن 20 سلاح عثر عليه، منها مسدسات وبنادق، خلال عملية التفتيش.

وعثرت الشرطة على كميات من الكوكايين والماريغوانا وحوالي 2300 دولار نقدا.

واعتقلت الشرطة، داميان الونزو بورش، 35 عاما، من كاتاوبا واتهم بحيازة المخدرات، وأطلق سراحه فيما بعد أُطلق سراحه بسند غير مضمون بقيمة 20 ألف دولار.



