شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد كوافو على صديقته السابقة ساويتى بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إعلان النجمة العالمية ساويتى انفصالها عن صديقها مغنى الراب الشهير كوافو "Quavo" البالغ من العمر (29 عامًا) نجم الفريق الغنائى الشهير "Migos"، قرر كوافو أن يرد على ما قالته النجمة الشهيرة.

أكد كوافو أنه يشعر بحالة عدم ارتياح بسبب الكشف عن مشاكلهم أمام الناس عن علاقتهما التى استمرت لمدة عامين، فأشار إلى أنه لا يتحدث عادة عن حياته العملية أو الخاصة بهذه الطريقة "السوشيال ميديا"، لكنه قرر أن يرد هذه المرة تجنبًا لانتشار الروايات الكاذبة، واستكمل موجها رسالته لصديقته السابقة النجمة ساويتى حيث قال: "كنت أمتلك قدرًا كبيرًا من الحب لكى ومن أمر مخيب للآمال ما فعلتيه.. أنت لست المرأة التى عرفتها وأتمنى لكى الأفضل".





يذكر أن ساويتى أشارت إلى أن سبب الانفصال هى الخيانة، حيث كتبت من خلال صفحتها الشخصية على "تويتر": أنا حاليًا سينجل" لقد تحملت الكثير من الخيانة والأذى خلف الكواليس بسبب رواية خاطئة يتم تداولها والتى تحط من قدرى.. واستكملت النجمة الشهيرة قائلة: "الهدايا لا تكون أبدًا علاج للجروح.. والحب لم يكن حقيقيًا إذا تم منحه لنساء أخريات.. خرجت من العلاقة بشعور عميق بالسلام والحرية ومتحمسة لفترة جديدة من حياتى".