يسرا تتحدث عن تجربتها الصعبة مع كورونا: “مش بصحتي 100%”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد معاناتها لأسابيع من فيروس كورونا، طمأنت النجمة يسرا الجمهور على حالتها الصحية بعد تعافيها من الفيروس المميت، لافتة إلى أنها ما زالت تعاني من آثار المرض.

وقالت يسرا في لقاء ببرنامج ET بالعربي: “أنا دلوقتي وضعي الصحي مختلف قبل إصابتي بكورونا، مش بصحتي 100%، بتعب أسرع وبنهج كتير وفي آثار جانبية بتجيلي، ولما بسأل بيقولولي بسبب كورونا”.

وتابعت “أنا جالي كل الأعراض، ومحدش كان متوقع إني ممكن أعدي من الأزمة، ولكن ببركة دعاء الناس عديت، حقيقي الدعاء بيغير الأقدار”.

وأضافت النجمة المصرية أن “الفحص لو كان سلبي مش كفاية ومش يعني خلاص، بل يجا التنبه ومواصلة متابعة حالتهم الصحية”.