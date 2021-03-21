أنغام في رسالة من القلب.. “ودّوني عند أمّي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أحدث أعمالها الغنائية المصوّرة، التي حملت اسم “ودّوني عند أمي”، عبر “يوتيوب”، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وتخلل الكليب مفاجآت عدّة أبرزها مشاركة نجليها عمر وعبد الرحمن اللذين أشعلا التواصل الاجتماعي بإطلالتهما.

وأهدت المطربة المصرية كل الأمهات في عيدهن، رسالة من القلب نشرتها عبر “إنستغرام”، قائلة: “ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها، منّي ومن عمر وعبد الرحمن كل سنة وكل أم طيبة وناجحة”.

أغنية “ودّوني عند أمي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي مادي.

ولا تزال أغنيتها التي طرحتها بعنوان “هو نفس الشوق” على طريقة الفيديو كليب منذ فترة، تحصد ثمار نجاحها، من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.