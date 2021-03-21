“الصبّاح إخوان” تحتفل بعيد الأمهات بمبادرة مع خمس جمعيات نسوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بمبادرة من شركة الصبّاح إخوان، وبمناسبة عيد الأمهات الذي يحلّ هذا العام وسط ظروف صعبة جدًا، ولاسيما على الأم اللبنانية التي أجبرتها جائحة كورونا والأوضاع الإقتصادية الخانقة في لبنان، على لعب كل الأدوار. كما وبالتعاون مع خمس جمعيات نسوية وبتنسيق من الصحافية والناشطة النسوية حياة مرشاد، قررت الشركة تقديم هدية رمزية مادية لأكثر من مئتي أم لبنانية قست عليهن ظروف الحياة.

وقد تم التعاون مع خمس جمعيات لبنانية من شمال لبنان إلى جنوبه، تدعم وتدافع عن حقوق النساء المعرّضات للعنف والأكثر تهميشًا وهن “جمعية كفى” و”الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” ومنظمة “عدل بلا حدود” ومنظمة “أبعاد” و”التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني”.

وسيتم توزيع المبادرة على جميع الأمهات، في خطوة لن تكون الأخيرة إيماناً منّا بضرورة التكاتف لمواجهة هذه الفترة العصيبة التي يمرّ فيها الوطن.