فيديو.. عفاف رشاد تحكي قصة صورتها "المثيرة للجدل" وسبب خلع الحجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية عفاف رشاد إنها لم تفرح بردود الفعل حول صورتها التي أثارت الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على قناة (on) أنها حزنت جدا لأن تعليقات عدد المتابعين كانت سيئة وجارحة.

وكشفت رشاد أسباب "اللوك الجديد" الذي ظهرت به في صورتها قائلة:" الفنانة عفاف شعيب السبب وراء هذا التغيير، هي صديقتي وجارتي، ونصحتني بتغيير شعري، ووضع مكياج، وأخيرا سمعت كلامها، وعندما وجدت الصورة الجديدة جميلة، قمت بتغيير صورة البروفايل على موقع فيسبوك، وعندما استيقظت من النوم اكتشف أن الصورة ترند، وبصراحة لم أقصد الشهرة ولم أخطط لهذا الأمر".

وتابعت عفاف حديثها:" من التعلقات التي أصابتني بالضيق، جملة كتبها متابع قال فيها (من فلوس السبكي) وهذا ما أصاب نجلي أيضا الدكتور عمر السبكي وهو طبيب مخ وأعصاب بالضيق، والمعلومة التي لا يعلمها كثير من الناس أنني منفصلة عن المنتج محمد السبكي عندما كان عمر ابني عامين، وهو الآن يبلغ من العمر 30 عاما".

وواصلت عفاف رشاد حديثها : "قالوا إني قلت للناس شيلوا الحجاب لأنه بيجيب صداع وبيموت، واندهشت من هذا الكلام لأنه لا يمت للحقيقة بصلة، أنا

ست مريضة بالصداع من وأنا صغيرة، لبست الحجاب في 2008، وقلعت الحجاب عشان كنت تعبانة، وأتصور إن الحجاب علاقة بيني وبين ربنا".

وكانت عفاف رشاد أعلنت خلع الحجاب في عام 2016، وقالت حينها إنَّ الحجاب تسبب في إصابتها بالصداع النفسي.





وقدَّمت عفاف رشاد العديد من الأعمال الفنية السينمائية من بينها أفلام "قلب الأسد، زنقة ستات، القشاق، سمير ألو النيل، آخر ديك في مصر"، ويعد مسلسل "الاختيار" آخر أعمالها الفنية، وقدّمته في المارثون الرمضاني الماضي 2020 مع الفنان أمير كرارة.