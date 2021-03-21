رامز جلال يفرض شرطا جزائيا على ضيوف برنامجه الجديد.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل النجم المصري رامز جلال تصوير برنامجه الجديد "رامز مريض نفسي" في العاصمة السعودية الرياض.

وعلمت ”الخليج 365” أن رامز جلال طالب بوضع شرط جزائي في العقد المبرم بين الجهة المنتجة وضيف البرنامج، وذلك لإجبار الضيف على عدم الإفصاح عن تفاصيل المقلب، أو نشر صورة من كواليس التصوير إلا بعد عرض البرنامج في شهر رمضان المقبل.

وكشف وسائل إعلام مصرية عن أبرز ضيوف برنامج رامز جلال هذا العام ومنهم "سمية الخشاب، أحمد سعد، قفشة لاعب النادي الأهلي المصري، جنش حارس مرمى نادي الزمالك، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي".





وتدور المقالب في مدينة ملاهي في الرياض، إذ يحضر الضيف لتصوير برنامج يقوم خلاله بتجربة أحد ألعاب الملاهي وتستقر اللعبة على ارتفاع عال جداً بالضيف ويكون معلقاً في الهواء.

وتتعطل اللعبة بالضيف الذي تنتابه حالة من الرعب، ويبدأ رامز في التعليق على الموقف بطريقته المعتادة من خلال الغرفة الموجود فيها، وبعد انتهاء المقلب يكتشف الضيف أن رامز جلال وراء المقلب والبرنامج.

ويواجه رامز جلال شرطاً قانونياً لإجازة عرض برنامجه الجديد في شهر رمضان، بعدما اشترطت نقابة الإعلاميين المصريين عليه تقنين وضعه داخلها، وإلا فلن يحصل على تصريح مزاولة المهنة.