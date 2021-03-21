ضيف دائم في عيد الأم.. 5 أفلام مصرية تحتفي بـ"ست الحبايب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص صناع السينما المصرية على الاحتفاء بمكانة الأم، ولذا قدموا عدة أعمال سينمائية رائعة، تتناول الصعوبات والضغوط التي تتعرض لها.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي يحل، الأحد، ترصد ”الخليج 365” في هذا التقرير أهم الأفلام المصرية التي تبرز دور الأم وتلقي الضوء على مكانتها الكبيرة.

أم العروسة

يعد من أهم الأفلام التي تتناول حياة الأسرة المصرية، وعلاقة الآباء بالأبناء، وهو من تأليف عبدالحميد جودة السحار، وتم إنتاجه عام 1963، ومن إخراج عاطف سالم.

عيد الأم في المغرب.. تاريخ مُغاير

شارك في البطولة عماد حمدي، تحية كاريوكا، سميرة أحمد، حسن يوسف، يوسف شعبان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول أب يواجه ضائقة مالية أثناء التحضير لزفاف نجلته، ولعبت تحية كاريوكا دور الأم لـ7 أبناء بمهارة تحسد عليها، وأظهرت كيف تحتوي الأم على هموم أولادها المختلفة.





إمبراطورية ميم

ضم هذا الفيلم كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل فاتن حمامة، أحمد مظهر، هشام سليم، وهو من تأليف إحسان عبدالقدوس، وأعد له السيناريو والحوار نجيب محفوظ، وعرف طريقه للعرض التجاري في 1972.

يتناول العمل قصة سيدة تشغل وظيفة كبيرة في مجال التعليم، ويرحل زوجها عن الحياة، لتجد نفسها مسؤولة عن تربية ورعاية 6 أبناء، وبعد سنوات من رحيل الزوج تقع في حب رجل جديد، ولكنها تضحي بهذا الحب من أجل دور الأم، وتقرر أن تهب حياتها لأولادها فقط.







الحفيد

الفيلم من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبدالحميد جودة السحارة، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في هذا الفيلم عبدالمنعم مدبولي، كريمة مختار، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، ميرفت أمين.

جسدت كريمة مختار في الفيلم دور الأم التي ترعى أولادها حتى بعد الزواج، وقد حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في السينما والتلفزيون.





لا تسألني من أنا

الفيلم تم إنتاجه عام 1984، وتدور قصته حول "عائشة" التي جسدت دورها الفنانة شادية، وهي سيدة فقيرة، تعجز عن تدبير احتياجات أسرتها، وتدفعها الظروف لبيع ابنتها لأسرة ثرية، ولكنها ترفض الابتعاد عن ابنتها وتعمل بجانبها خادمة.

ومن أبرز نجوم العمل يسرا، هشام سليم، طارق الدسوقي، وإلهام شاهين.

أعز الحبايب

عرض فيلم "أعز الحبايب" عام 1961، وهو من إخراج يوسف معلوف، وتأليف هنري بركات، وتدور أحداث الفيلم حول الأم التي تضحي من أجل أبنائها، وتعيش مع زوجة ابنها المتسلطة، دون أن يكون لها موقف من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية لابنها.

والفيلم بطولة أمينة رزق، وشكري سرحان، وسعاد حسني، وزكي رستم.