شكرا لقرائتكم خبر عن شوف رسائل روجينا ونهال عنبر ويوسف الشريف وزوجته للاحتفال بعيد الأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم وأبنائهم على الاحتفال بمناسبة عيد الأم، حيث وجهوا رسائل التهنئة إلى أمهاتهم بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب مشاركة صورهم التى جمعتهم بـ"ست الحبايب" مع الجمهور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فيما توجه البعض الآخر بالدعاء لوالدته الراحلة.

وفى هذا الإطار، نشرت الفنانة روجينا، صورتها برفقة والدتها وهى تقبل يدها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنة وأنتى الأمان والحنية والسند.. كل سنة وأنتى حسك فى الدنيا بيطمنى.. كل سنة وأنتى دعواتك ليا بتقوينى.. كل سنة ورضاكى عنى يبقى سبب فى رضا ربنا عليا.. ربنا يحفظك ليا ويرزقك الصحة يا أمى وأفضل تحت رجليكى.. كل عيد أم وأنتى طيبة.. كل عيد أم وكل الأمهات بخير".

كما نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة والدتها الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، أيضًا، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنه وأنتى إن شاء الله فى الجنة ونعيمها.. كنا دايما بنحتفل سويا بعيد ميلادك يوم 20 مارس وعيد الأم يوم 21.. بجد مفتقداكى جدا يا أحلى وأحن وأجمل أم.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته".

كذلك حرص الفنان يوسف الشريف، على توجه التهنئة لوالدته وزوجته، كما وجه التهنئة لجميع الأمهات فى مصر والوطن العربى، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها، "كل سنة وكل أم فى مصر والوطن العربى بخير وصحة وسعادة حفظ الله أمهاتكم ورحم المتوفين منهم وجعل مثواهم الجنة".

وأضاف يوسف الشريف، "كل سنة وأنتِ طيبة يا أمى.. كل سنة وأنتِ طيبة يا زوجتى.. ربنا يخليكوا ليا أعظم أمهات فى الدنيا"، لترد عليه زوجته إنجى علاء، "وأنت طيب يا حبيبى ربنا يخليك لينا".





بدوره، نشر الفنان عمر الشناوى، صورة له برفقة والدته وابنه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها، "كل سنة وأنتى فى وسطينا ومنورانا.. وربنا يديكى الصحة وتشوفى سنسن عريس يا ست الكل يا أوكيى".

وانضمت الإعلامية مها الصغير، وأبنائها نادية السقا، وياسين السقا، إلى قائمة المحتفلين بهذه المناسبة الأسرية السعيدة، حيث نشرت مها صور برفقة والدتها موجهة لها التهنئة، كما بادلها أبنائها نادية وياسين، بنشر صورهم برفقتها وهما فى مرحلة الطفولة.