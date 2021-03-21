رسالة غامضة لزوجة وليد منصور بعد شائعات ارتباطه بروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت خبيرة المكياج دينا راشد، زوجة منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، رسالة غامضة، في الوقت الذي انتشرت فيه شائعة ارتباطه بالنجمة روبي.

وشاركت "دينا" متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، صورة لها معلقة: "أنا امرأة قوية.. خضت معارك لا يمكن حتى تخيلها.. لا تنسى ذلك".

وكانت عدة صور جمعت ما بين الثنائي وليد منصور وروبي قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأثيرت شائعات حول ارتباط الثنائي، وهو ما نفاه وليد منصور في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مؤكدا أن ما تردد عارِ من الصحة، مشيرا إلى أن روبي مثل أخته ولا يوجد أي صحة للأخبار المنتشرة ولا يعرف مصدر هذه الشائعات.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، حيث يُعيدها للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

روبي تزوجت مرة واحدة من المخرج سامح عبدالعزيز، في فبراير 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "طيبة"، وفي أكتوبر 2015، أعلنت انفصالهما.

وطرحت روبي من ألبومها الجديد أغنيتي "حتة تانية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"أنا لو زعلانة" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم روبي الجديد هو باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس" لمالكها وليد منصور.