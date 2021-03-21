شكرا لقرائتكم خبر عن "جنان بجنان".. أحدث أغانى لـ باسكال مشعلاني فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، لطرح أغنية جديدة بعنوان "جنان بجنان"، ومن المقرر أن يتم طرح كليب للأغنية يوم ميلادها الموافق 27 مارس الجاري، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع الموسيقى شريف قاسم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها رمضان محمد مع باسكال مشعلانى، حيث تعاونا من خلال أغنية اسم "فرصة نرجع"، مع المطرب إيساف من ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى مو الشاعر، وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هنا حافظ، وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحه .

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد، وتعد الأغنية هى الثانية التى تتعاون فيها باسكال مع الشاعر محمد رفاعى، وذلك بعد نجاح أغنية "أتعذبت كفاية"، والتى حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى، ومن توزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.