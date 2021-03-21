ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو من كواليس "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وتظهر ياسمين في الفيديو وهي تستعرض جمال وجهها، ومن خلفها صوت "لوكيشن التصوير"، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه النجمة ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها النجم أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.