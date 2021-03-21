فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو من كواليس "اللي مالوش كبير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وتظهر ياسمين في الفيديو وهي تستعرض جمال وجهها، ومن خلفها صوت "لوكيشن التصوير"، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه النجمة ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها النجم أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز (1)ياسمين عبد العزيز بوستر مسلسل اللي مالوش كبيرياسمين عبد العزيز مسلسل اللي مالوش كبير (1)ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بوستر مسلسل اللي مالوش كبيرأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز 2 (1)مصطفى فكري مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوض (1)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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