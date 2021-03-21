"نفس الشيء ولكنكم تحبون أبو مكة".. هكذا سخر سامح حسين من صور محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر الفنان سامح حسن، من صور النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والتي ظهر فيها "أبو مكة" وهو يتسلق الحائط في التدريبات.

ونشر حسين صورة له وهو يتسلق أحد الأعمدة الخشبية بجانب صورة محمد صلاح، وعلّق: "نفس الشيء ولكنكم تحبون أبو مكة.. ربنا يحفظك يا أبو صلاح".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل" وشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.

المسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وهي رواية فلسفية خيالية، تدور أحداثها حول شاب عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجي، وجعله يتوسم الخير في الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة، فأصبح يحارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.