10 أفلام لا تفوتوا مشاهداتها مع "ست الحبايب" في يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 07:34 صباحاً - في ال 21 من مارس سنويا، نتسابق جميعا لشراء الهدايا وتقديمها إلى امهاتنا تعبيرا عن الحب واعترافا بتضحياتهن في يوم الأم، ولكن الخليج 365 تقدم لك طريقة أخرى أكثر شاعرية للاحتفال بهذا اليوم المميز، وتشاركك 10 أفلام عالمية وعربية، يجسد كل واحد منهم ملحمة عن الأم، بطرق مختلفة فبعضها عاطفي جدا والبعض الأخر كوميدي، ولكن كلها يكشف بالنهاية حقيقة مشاعر الأم ومكانتها في قلوبنا.

Other hood

هل يمكن للأم أن تتوقف عن تلقين ابنها دروس الحياة مع تقدمه في العمر وتحقيقه لذاته؟ الإجابة كوميدية جدا ولكن مؤثرة عبر قصّة 3 أمّهات شعرنَ بالوحدة في عيد الام، وأردنَ مفاجأة أولادهنّ وزيارتهم في نيويورك، ليكتشفن أن كل واحد منهم لا يزال يحتاج تعلم الكثير من دروس الحياة من أجل تجاوز أزماته.

الفيلم من إنتاج 2019، أخرجته سيندي تشوباك، من سيناريو تشوباك ومارك أندرس. وهي تستند إلى رواية "Whatever Makes You Happy" لعام 2008 من تأليف ويليام ساتكليف، ومن بطولة جاردنر جولد، جيك لاسي، باتريشيا أركيت، آنجيلا باسيت، فيليسيتي هوفمان.

بوستر فيلم Other hood



Little Women

ذكريات الأيام الصعبة قد تكون أكثر رومانسية لدى البعض، إذا كنت منهم فعليك أن تشاهد مع والدتك هذا الفيلم المقتبس عن رواية لويزا ماي ألكوت، وتدور أحداثه حول أم وبناتها الأربع اللواتي عانين من تقلّبات الحياة في أميركا أثناء الحرب الأهلية بعد رحيل والدهنّ للانضمام إلى الحرب، وكيف واجهن بالحب والمشاعر القوية قسوة الحياة والرجال.

الفيلم من بطولة ساويرس رونان، وإيما واتسون، وفلورنسا بف، وإيليزا سكانلن، وتيموثي تشالاميت، ولورا ديرن وميريل ستريب.

مشهد من فيلم Little Wome



Stepmom

في حياة كل من فقد أمه الحقيقية مبكرا، أم أخرى تولت تربيته ورعايته وتستحق احتفالا بيوم الأم، وان تشاهد معها هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول "جاكي" امرأة يتم تشخيص إصابتها بمرض السرطان بمرحلة أخيرة، فتقرر أن تفسح المجال لصديقة زوجها إيزابيل لتصبح أم بديلة تحاول أن تحافظ على سعادة الأطفال والزوج، وتنجح في مهمتها.

الفيلم من بطولة جوليا روبرتس، وسوزن سارندون، إد هاريسون، جينا مالوين.

Stepmom بوستر



The blind side

استحقت ساندرا بولك، جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم حيث تجسد شخصية امرأة من عائلة ثرية تتبني شاب زنجي ليس له مأوى، بعد تورطه في قضية سرقة، وتعامله مثل واحد من أولادها فيتحول إلى أحد أشهر لاعبي كرة القدم.

الفيلم من تأليف مايكل لويس ومقتبس عن قصة حقيقية، من بطولة ساندرا بولوك، تيم ماكجراو وكوينتون آرون، وأخرجه جون لي هانكوك.

بوستر فيلم The blind side

Freaky Friday

ماذا يحدث إذا تبدلت الأدوار بين الأم وابنتها لمدة 24 ساعة، تجربة مثيرة تكشف المعنى الحقيقي للأمومة، يقدمها هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول تبادل أم وابنتها أجسداهما لكي تعيش كل منهما حياة الأخرى، وتعرف ما تمر به من أزمات ومصاعب في حياتها.

الفيلم من بطولة بربرا هاريس، وجودي فوستر، جون أستين، وتم ترشيح الفيلم لثلاث جوائز جولدن جلوب.

Freaky Frida



إمبراطورية ميم

لا يمكن أن نحتفل بعيد الأم دون أن نشاهد فيلم "إمبراطورية ميم"، المصنف كأفضل فيلم عن الأم في السينما المصرية، ويقدم قصة سيدة تجسدها فاتن حمامة يموت زوجها، ويترك لها ستة من الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، فتتولى مسئوليتهم وحيدة، وفي نفس الوقت تتعرف على رجل أعمال يقوم بدوره الفنان أحمد مظهر يعرض عليها الزواج، فتصبح في حيرة بين احساسها كإنسانة، ورغبتها في زوج تستند إليه، وبين مسئوليتها تجاه أبنائها، وفي النهاية تختار التضحية بسعادتها الشخصية من أجل أبنائها.

الفيلم كتبه إحسان عبد القدوس وأخرجه حسين كمال، ومن بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وهشام سليم.

إمبراطورية ميم



لا تسألني من أنا

يقال أن الراحلة شادية عوضت عدم إنجابها في الحقيقة، ببطولة هذا الفيلم حيث قدمت كل مشاعر الأمومة، وجسدت شخصية "عائشة" السيدة الفقيرة التي تنجب كثير من الأبناء، ولا تستطيع الإنفاق عليهم، فتضطر لبيع ابنتها الصغرى التي قامت بدورها الفنانة يسرا لسيدة ثرية لا تنجب ( مديحة يسري) لكي تستطيع أن تربي باقي أبنائها، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع الابتعاد عن ابنتها، فتعمل خادمة لدى السيدة الثرية لكي تكون بجانب ابنتها.

الفيلم من بطولة شادية ويسرا وإلهام شاهين ومديحة يسري وهشام سليم وفاروق الفيشاوي.

شادية ويسرا من فيلم لا تسألني من أنا



أم العروسة

أحد أهم كلاسيكيات السينما المصرية، وجسدت فيه تحية كاريوكا دور الأم قوية الشخصية، لديها سبعة من الأبناء، يتم خطبة ابنتها الكبري، فتضغط على زوجها الموظف من أجل توفير مصاريف زواج ابنته، وعبر الأحداث تكشف تحية عن وجه جديد للأم العصرية التي تواجه مصاعب الحياة بقوة.

الفيلم من بطولة تحية كاريوكا وعماد حمدي وسميرة أحمد ويوسف شعبان وحسن يوسف ومديحة سالم ومن إخراج عاطف سالم عن قصة عبد الحميد جودة السحار.

أم العروسة



بائعة الخبز

أشهر أم في تاريخ السينما المصرية هي الراحلة أمينة رزق التي قدمت بطولة هذا الفيلم، وجسدت شخصية سيدة مات زوجها وترك لها طفلين، هما نعمت وسامي، فعانت بعده الكثير من أجل تربية الأبناء، كما رفضت الزواج مرة ثانية، على الرغم من جميع الإغراءات التي عرضها عليها رئيس العمال في المصنع الذي كان زوجها يعمل فيه، فيقرر الرجل الانتقام منها، فيدبر حريقًا، ويتهمها بأنها الفاعلة، وتوضع في إحدى المصحات العقلية عقب إصابتها بالجنون، وبعد عشر سنوات يشب حريق في المصحة، فتعود لها ذاكرتها، لتبدأ رحلة البحث عن أبنائها، وتقرر أن تثبت براءتها، من أجل أبنائها.

الفيلم بطولة أمينة رزق وشادية وشكري سرحان وزكي رستم وماجدة ومن إخراج حسن الإمام.

بائعة الخبز



يوم مر ويوم حلو

فاتن حمامة تقدم نموذجا آخر للأم الشعبية عبر شخصية "عائشة" الأرملة الكادحة التي توفى زوجها، وترك لها خمسة من الأبناء، فتكافح من أجل أن تربي أبنائها وتزوجهم.

الفيلم من بطولة فاتن حمامة، عبلة كامل، محمود الجندى، محمد منير، سيمون، محمد هنيدى، حنان يوسف، راندا، جالا فهمى، سهير سالم، علاء عوض، أحمد كمال، لطفى لبيب وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج خيرى بشارة، سيناريو وحوار فايز غالى، أشعار أحمد فؤاد نجم، أغانى سيمون ومحمد منير.

يوم مر ويوم حلو



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