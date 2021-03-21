شكرا لقرائتكم خبر عن الأم الشريرة فى السينما.. نعيمة الصغير وميمى شكيب وعلوية جميل أبرزهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسدت عدد من الفنانات أدوار الشر على مدار تاريخ السينما المصرية، خاصة الأم الشريرة وتقمصن الشخصية بكل براعة واحترافية، إلا أن هذه الشخصيات كانت على عكس طبيعتهن تمامًا.

نعيمة الصغير

جسدت الفنانة نعيمة الصغير أدوار الشر بإتقان حيث شاركت في فيلم "العفاريت" بدور "الكاتعة"، وهي امرأة شرسة أطلق عليها الأطفال "أمنا الغولة" وقامت أيضًا بدور الحماة المفترية مع زوج ابنتها في فيلم "الشقة من حق الزوجة".



نعمية الصغير

زوزو ماضى

أدت شخصية الشريرة التي تدبر كل الحيل للوصول لأغراض مادية، وظهر هذا عدة أعمال أبرزها "سيدة القصر"، "قلوب حائرة" و"المجرم".



زوزو ماضى

ميمي شكيب

اشتهرت الفنانة ميمى شكيب بتجسيد أدوار الشر والحماة القاسية وزوجة الأب الغليظة، من أشهر أفلامها "سي عمر"، و"الحموات الفاتنات"، و"شاطئ الغرام"، و"دعاء الكروان.



ميمى شكيب

علوية جميل

هي المرأة القوية المتسلطة، وزوجة الأب الشريرة، برعت في تقديم هذه الشخصيات، ومن أبرز أعمالها "قدم الخير"، "الناس مقامات"، "طريق الأمل" و"أبو أحمد".



علوية جميل

ملك الجمل

الفنانة ملك الجمل، من الفنانات اللاتي أتقن أدوار الشر، وقدمت عدة أعمال أبرزها، "الطريق المسدود"، "الشموع السوداء" و"نادية".



ملك الجمل

نجمة إبراهيم

تميزت في أدوار الشر بفضل ملامحها القاسية ونبرة صوتها، ومن أشهر أفلامها "جعلوني مجرمًا" و"ريا وسكينة".