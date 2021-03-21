شكرا لقرائتكم خبر عن تجول فى منزل دوجا كات الجديد .. اشترته بـ2.2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية دوجا كات قد حققت أرباحًا مذهلة خلال الفترة الأخيرة فى عالم صناعة الموسيقى والغناء وهو ما دفعها لأخذ خطوة جديدة من أجل شراء منزل فخم.

اشترت دوجا كات البالغة من العمر (25 عامًا) منزل جديد فى الجبل فوق بيفرلى هيلز وهو ما أكدته التقارير المنشورة بعدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "راب اب".



منزل دوجا كات الجديد محاط بالاشجار والنخيل منزل دوجا كات الجديد محاط بالاشجار والنخيل

وصل سعر المنزل الذى اشترته دوجا كات إلى 2.2 مليون دولار و وصلت مساحته الى 2400 قدم مربع، وقد بنى فى الأساس عام 1960 وتم تجديده عدة مرات ، ويضم أربع غرف نوم وحمامين، والمنزل يمثل أناقة الـ style الـ "بوهيمى".

كما يضم منزل دوجا كات الجديد حمام سباحة ذو تصميم مميز، ويحتوى على المنزل على عدد كبير من الأشجار والنخيل التى تعطى أجواء دافئة للمنزل.



منزل دوجا كات الجديد يحمل الاجواء الدافئة منزل دوجا كات الجديد يحمل الاجواء الدافئة

يذكر أن دوجا كات ذات الـ 25 عامًا أبهرت العالم مؤخرا وذلك باستعراضاتها الغنائية التى قدمتها بحفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021، حيث خطف الاذهان والأنظار خلال تقديمها أغنية "say so" والتى حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء.