محمد الفلاح - فيديو.. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. شاكوش بديلا لعمرو دياب

الأحد 21 مارس 2021

احتفلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، بعيد ميلادها الـ36، في حفل اقتصر على الأصدقاء المقربين فقط.



ونشرت دينا الشربيني مقطع فيديو من الحفل، عبر خاصية "ستوريز" على "أنستقرام" ظهر خلاله قالب حلوى على شكل حوت، في إشارة إلى برجها الفلكي التي تنتمي له، وهو أيضا رمز للأغنية التي أهداها لها عمرو دياب من قبل.

وظهر في الحفل الفنانة المصرية الفنانة ياسمين رئيس والفنان خالد سليم وزوجته.

ويعد هذا هو حفل عيد الميلاد الأول الذي يتغيب عنه الفنان المصري الشهير عمرو دياب منذ ارتباطهما معا، وظهورهما في أكثر من مناسبة اجتماعية عامة وخاصة.

وكان نجم الحفل المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، الذي قدم أغنية "بنت الجيران" التي رقصت عليها الشربيني مع أصدقائها بسعادة بالغة.

وأثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجدل، بعد نشر فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، يتضمن مشهدا من مسلسلها "زي الشمس"، إنتاج عام 2019، والذي تكتشف فيه كبطلة للعمل، خيانة حبيبها، وكتبت: "لما الخيانة تيجي من أقرب ناس".

واعتبر عدد كبير من المتاعبين هذا التعليق رسالة غير مباشرة بعد انفصالها عن المطرب الكبير عمرو دياب.

https://www.instagram.com/p/CMos3mcpfgR/?utm_source=ig_embed