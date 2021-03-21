شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مصدوم" أغنية جديدة لأحمد شيبة يتعاون فيها مع الشاعر أيمن طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتعاون المطرب أحمد شيبة مع الشاعر أيمن طويل فى أغنية جديدة بعنوان "انا مصدوم" وهي من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقي نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع شيبة فى الأغنية متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

من ناحية أخرى طرح المطرب أحمد شيبة دويتو جديد مع عمر كمال بعنوان "يلا سلام"، الأغنية من كلمات إسلام المصري، ومن ألحان عمر كمال، كما أيضًا شيبه طرح أغنية بعنوان "المصلحجيه" من كلمات عمرو قطب، وألحان وليد سامي وتوزيع طة حكيم.

وكان أحمد شيبة قد انتهى الشهر الماضى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، حيث يشاركه فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، والأغنية من كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

وقدم أحمد شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

كما أهدى شيبة رجال الشرطة مؤخراً فى عيدهم الـ 69، أغنية تحمل اسم "ادعوا معايا لمصر" من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم، إهداء إلى رجال الشرطة البواسل فى عيدهم.