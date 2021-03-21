شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حواديت الأراجوز" على مسرح قصر ثقافة سوهاج بالمجان.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، عرض مسرحية "حواديت الأراجوز" من إنتاج الفرقة فى أول عروضه خارج القاهرة اليوم السبت، حتى الجمعة المقبلة الموافق 26 مارس على مسرح قصر ثقافة سوهاج في تمام الساعة السابعة مساء وبالمجان، وذلك ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

ويأتى ذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال ‎برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي وضع خطته البيت الفني للمسرح، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، حيث تهدف الخطة إلى تجوال 9 عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح بـ 14 محافظة حتى شهر يونيو لعام 2021، وتقدم جميع عروضها بالمجان.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.











