دنيا سمير غانم تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "عالم موازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، البوستر الرسمي لمسلسلها "عالم موازي" المقرر عرضه في رمضان 2021.

وعلّقت دنيا على البوستر الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "عالم موازي.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".

مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2021 كان من المقرر أن يحمل اسم "المدينة" قبل أن يكشف بوستره الرسمي على اسمه النهائي.

العمل ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة فقط، ويشارك في بطولته النجوم: شيماء سيف، عمرو وهبة، أوتاكا، دلال عبد العزيز، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.